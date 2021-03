Rodolfo Hernández propone pagar a cuotas multa por golpear a concejal

Con una multa de $95 millones 661.000 pesos fue sancionado el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por golpear a un concejal de la ciudad. El exmandatario propuso entonces que el pago de ese dinero se haga en cuotas de $500.000.

El exalcalde sostuvo que tomó como referencia la forma, como le fue aceptado el pago al exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, por su caso sobre la parapolítica.

El exmandatario confirmó que envió una carta a la Secretaría de Hacienda de Bucaramanga para que defina si autoriza el pago de la sanción de esa forma.

“Yo propuse y mandé la carta que realizo el pago de 500.000 pesos mensuales y porque establecí ese valor, porque el coronel, con una multa de 6.500 millones de pesos, está proponiendo pagarlos de a 500.000”, puntualizó Hernández.

Explicó que le llegó una notificación, por parte de la Procuraduría General de la Nación, sobre el pago de esta multa.

“Resulta que la semana pasada me llegó una nota de la Procuraduría, cobrándome una multa de 95 millones 662.000 pesos de una sanción, como yo renuncié y no me pagaron esos sueldos entonces lo que no me pagaron me toca pagarlo a mí”, sostuvo sobre el tema, el exmandatario.

La Procuraduría impuso la sanción por la agresión que el exalcalde cometió contra un concejal de Bucaramanga, en un fallo de segunda instancia. El 18 de agosto del 2020 se ratificó esta multa de $95 millones 662.000 pesos, por abofetear al concejal de esta ciudad, Jhon Claro.

Los hechos ocurrieron en diciembre del 2018, cuando aún ejercía como primera autoridad de Bucaramanga y generó polémica dicho accionar.