El excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, será investigado por la Procuraduría por una queja que interpuso el exalcalde del municipio de Floridablanca (Santander), Héctor Guillermo Mantilla (2016-2019), pues en repetidas ocasiones señaló a Mantilla como corrupto.

Según la entidad, los hechos ocurrieron mientras Rodolfo Hernández se desempeñaba como alcalde de la ciudad de Bucaramanga. La Procuraduría asegura tener todas las pruebas para investigar este caso ya que existiría una conducta reprochable.

Héctor Guillermo Mantilla dijo que esas declaraciones se basaron en calumnias y afectaron su buen nombre como funcionario público y pidió que el exsenador fuera investigado.

Rodolfo Hernández ya se retractó por medio de sus redes sociales por ese caso y leyó una carta en un video en el que pedía perdón por haber señalado públicamente a Mantilla.

"En la decisión de tutela del 19 de marzo del 2020, la señora juez me ordenó retractarme de las manifestaciones hechas a través de mis redes sociales respecto a Héctor Mantilla Rueda, en las que a juicio del accionante lesionó su honra y su buen nombre", aseguró en la publicación Rodolfo Hernández.

Estas declaraciones fueron hechas en 2022, 2 años después de la orden judicial, por lo que un juez del circuito penal de Bucaramanga había condenado a 5 días de prisión a Hernández por no retractarse ni corregir sus afirmaciones, pero pagando una multa de 10 millones de pesos, el exalcalde pudo evitar la sanción.

Sin embargo, la retractación se hizo efectiva durante la campaña por la segunda vuelta que disputaría con Gustavo Petro.

"Me retracto de cualquier manifestación que pudiera ofender o injuriar a Héctor Guillermo Mantilla Rueda, pues lo que entiendo de la decisión es que no puedo condenarlo yo con mis palabras, al no existir sentencia condenatoria por parte de la justicia hacia él", concluyó en su momento Rodolfo Hernández.

Este caso había pasado a la Corte Suprema de Justicia, pero luego de que el excandidato renunciara a su cargo como senador, la Procuraduría volvió a asumir la investigación.