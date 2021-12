Rota el pico y placa en Bucaramanga a partir del 3 de enero

Sin semana de pedagogía rotará el pico y placa en Bucaramanga a partir del 3 de enero del próximo año, así lo informó la Dirección de Tránsito municipal.

Esto quiere decir que se comenzarán a imponer sanciones a los conductores que no acaten la medida del pico y placa en la ciudad de Bucaramanga.

De esta manera la nueva rotación queda de la siguiente manera: Lunes, placas terminadas en los dígitos 3 y 4; el día martes tendrán pico y placa los dígitos terminados en 5 y 6, los miércoles 7 y 8 ; jueves 9 y 0; y los días viernes los dígitos terminados en 1 y 2.

El director de tránsito municipal, Iván Rodríguez informó que “queremos informarle a todos los ciudadanos sobre la rotación de pico y placa para los vehículos particulares y motocicletas que iniciará el próximo 3 de enero, que se extenderá durante el primer trimestre es decir hasta el mes de marzo en la ciudad de Bucaramanga”.

Agregó el funcionario, “en el caso de los fines de semana, específicamente el día sábado que es donde también aplica el pico y placa, las fechas quedan de la siguiente manera: el sábado 8 de enero la medida aplica para los dígitos 3 y 4, el 15 de enero para las placas 5 y 6; el 22 de enero para las placas cuyos dígitos terminan en 7 y 8; el 29 de enero para 9 y 0; y así de manera sucesiva seguirá la rotación”.

Las directivas de tránsito de Bucaramanga han reiterado que esta vez no habrá jornadas pedagógicas, lo que quiere decir que no hay excusa para que los conductores no acaten esta medida y si se llega a sorprender infringiendo el pico y placa se le aplicará la respectiva sanción.

Cabe mencionar que el horario del pico y placa en Bucaramanga es el mismo de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y para los días sábados el horario será de 9:00 a.m a 1:00 p.m.