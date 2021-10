Sacerdote en estado de embriaguez arrolló a una mujer en Cúcuta

En un vídeo de seguridad quedó registrado un grave accidente de tránsito ocurrido en la ciudadela de Juan Atalaya en Cúcuta.

En las imágenes se observa como un vehículo arrolla a una mujer que acaba de bajar de otro automotor, el autor de este hecho es el párroco de la iglesia San Pio X, quien conducía con grado dos de embriaguez.

La información fue confirmada por el capitán Giovanni Chávez, comandante de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien aseguró que el procedimiento se tuvo que realizar en una estación debido a la molestia de la comunidad.

“Una vez que realizamos el procedimiento que corresponde de tránsito, se realizan las diligencias correspondientes, al igual que se le realizan a los dos conductores su prueba de embriaguez, donde evidenciamos preocupantemente que el conductor del vehículo que ocasiona el accidente, el que sufre volcamiento lateral, iba en estado de embriaguez grado dos, por ende se le notifican las ordenes de comparendo”, indicó el capitán Chávez.

Al religioso le fue impuesto comparendo, la inmovilización del vehículo y le fue suspendida la licencia de conducción. De otro lado, el oficial indicó que luego de estas diligencias, el sacerdote tuvo que ser trasladado a una estación para continuar con el procedimiento.

“Una vez que ocurre el accidente, este ciudadano debemos desplazarlo a la estación de Policía de Kennedy, teniendo en cuenta que muchos ciudadanos estaban algos molestos producto de este accidente”, señaló el comandante de Tránsito.

En cuanto al estado de salud de la mujer de la tercera edad arrollada por el religioso, se conoció que va a ser intervenida quirúrgicamente, ya que sufrió fractura en uno de sus brazos.

Sobre el hecho, monseñor José Libardo Garcés Monsalve, administrador apostólico de la Diócesis de Cúcuta, manifestó que está informado del hecho por lo dicho por el sacerdote y lo que se lee en redes sociales.

“Estoy informado de la situación por el mismo sacerdote que tuvo el accidente, sé que las autoridades de tránsito han tomado las medidas pertinentes que ameritan en este tipo de situaciones, respetamos todo lo que las autoridades competentes determinen”, sostuvo.

Ante el estado de embriaguez en que se encontraba el religioso, el administrador apostólico dijo que no ha logrado reunirse con el afectado para conocer más detalles de lo ocurrido.

“Todavía no he podido encontrarme con el sacerdote para determinar y evaluar en qué estado especial iba en ese sentido, sé que la autoridades están indagando esto y en algún momento me van a dar un reporte oficial y sobre eso se evaluará la situación y quien se siente afectado merece unas disculpas y toda nuestra consideración”, sostuvo.

La mujer que resultó lesionada se recupera de sus heridas en un centro médico de la ciudad. En lo relacionado con el sacerdote involucrado en el hecho, se espera una decisión, por parte de la Diócesis, sobre su posible traslado a otra parroquia, teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron muy cerca de la iglesia donde presta sus servicios religiosos.