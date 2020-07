Santander volvería al confinamiento total por aumento de casos de COVID-19

Debido a la indisciplina social, la ausencia del autocuidado y el aumento de los casos de COVID-19, el departamento de Santander podría volver al confinamiento total.

Así lo dio a conocer el gobernador del departamento, Mauricio Aguilar, quien indicó que la determinación se tomará si en los próximos reportes del Ministerio de Salud las cifras del contagio siguen en aumento.

"Es lo que no queremos, en caso de que no haya buen comportamiento o disciplina y si se aumentan los casos de COVID-19 en nuestro departamento, tendríamos que retroceder y es lo que no queremos ni los mandatarios ni los empresarios, porque no podemos seguir viendo afectadas las finanzas de nuestras empresas o familias. Si se siguen aumentando tendríamos un confinamiento total", dijo el mandatario.

Las autoridades han evidenciado su preocupación, toda vez que las cifras de contagio del 3 de julio al 14 de julio se triplicaron y en los más recientes informes del Ministerio de Salud dan cuenta de eso.

"Estamos muy preocupados por el alto crecimiento de junio a julio, ahí es donde nosotros vemos una gran preocupación. E caso de que se siga aumento tendríamos un confinamiento total, advertimos y hacemos el llamado a la cultura ciudadano y el autocuidado para ver mejores resultados", añadió Mauricio Aguilar, gobernador de Santander.

Aunque el mandatario de los santandereanos ha dicho en otras oportunidades que no contempla el cierre del comercio, anunció que de ser necesario el departamento volvería a estar bajo confinamiento total para evitar más muertes y casos de COVID-19.