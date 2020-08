Se desata polémica por interrupción de la Policía a misa que se transmitía por Facebook

Sobre el tema, el vicepresidente del Senado, Jaime Durán Barrera (Partido Liberal), quien también divulgó el video de la Policía, reclamó respeto de las autoridades.

"No hay derecho a que la Policía de Tona suspenda transmisión eucaristía celebrada casa cural seguida por fieles desde sus casas. Ceremonia asistida por seis personas de parroquia. Razón asiste al padre Grimaldos en exigir respeto en acto que no genera riesgo sanitario en municipio no Covid-19", indicó Durán.