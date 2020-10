Se inicia apoyo psicosocial a mujeres víctimas de violencia sexual en Norte de Santander

Las acciones violentas de distintos grupos armados en la zona del Catatumbo, como el reclutamiento de menores de edad y abuso sexual a víctimas de violencia, ha originado el desplazamiento de un gran número de familias campesinas.

Ante el incremento de abuso sexual y maltrato físico contra cientos de mujeres, la Unidad de Víctimas a través del programa 'Vivificarte' brinda apoyo psicosocial a 63 mujeres que no han superado la amarga experiencia de abuso sexual.

Alicia Rojas, coordinadora de la Unidad de Víctimas de Norte de Santander y Arauca dijo a RCN Radio que "nuestro objetivo es buscar la ruta de reparación integral del ser humano que nos lleva a la reconstrucción de sus proyectos de vida, que fueron apagados y paralizados por culpa de la violencia".

Así mismo, Alicia Rojas dijo que las vidas de muchas mujeres cambiaron por el conflicto armado, se vieron obligadas a dejar sus tierras por temor a una segunda violación, o por posibles retaliaciones al momento de realizar las denuncias pertinentes.

Esta jornada de acompañamiento se realizó directamente en los municipios de Ocaña y Cúcuta de manera virtual a 68 mujeres, en donde se busca recuperar su propia seguridad, estabilidad emocional y el derecho a una vida digna, sin miedos, ni traumatismo.

Clara Ortega, una mujer de 35 años de edad, salió del municipio de Tibú en el año 2010 al ser víctima de abuso sexual por las Farc y por amenazas contra su familia.

"Estoy en este programa de recuperación que me ha ayudado mucho a sanar mis heridas del alma, pero duele que muchos de ellos no pagaron la deuda que tienen con las comunidades campesinas, quienes no reconocen el mal causado a miles de mujeres que obligaron igualmente a abortar", dijo Ortega a RCN Radio.