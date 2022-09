Se recuperaran miles de empleos en Cúcuta perdidos por cierre fronterizo: alcalde

En el marco de la reapertura de la frontera, el alcalde de Cúcuta Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, se ha referido a los beneficios que tendrá la capital de Norte de Santander después de este acto.

El mandatario municipal, en diálogo con RCN Mundo, señaló que este lunes es un día de optimismo y mucha esperanza para los habitantes de frontera.

“Qué alegría poder compartir este optimismo, esta hora cero en la que reiniciamos naturalmente con la mayor fe hacia el futuro las relaciones con Venezuela; nuestro par de toda la vida, donde no solamente son los aspectos de orden comercial, del paso de mercancías y hoy ratificamos nuestro compromiso por recuperar esos siete años largos en el que nuestras comunidades se separaron”, indicó Yáñez.

De otro lado, el alcalde de Cúcuta ha dicho que "detrás de este ejercicio viene una recuperación cultural, la recuperación de la educación, el emprendimiento y se van a fortalecer las cadenas productivas que nos permitan mejorar las condiciones económicas de toda la población".

Por otra parte, frente a la reactivación de empleos en la ciudad el ingeniero Jairo Yáñez ha dicho que más de 4.000 empleos directos se reactivarán.

“No menos de 4.000 empleos directos se van a recuperar y otro tanto indirecto porque en la medida que el comercio se recupere, no solamente es el ejercicio de Cúcuta como tal, es todo el país, son las industrias que producen bienes y servicios que están colocando sus ojos en Cúcuta como centro logísticos, como centros de distribución, como incluso espacios de fabricación donde ya estamos ofertando desarrollo de zonas industriales, desarrollo por el empuje de nuestras zonas francas yo creo que esto es un momento histórico para la reactivación empresarial y productiva no solo de Cúcuta, si no de la región”.

Finalmente, el mandatario municipal señaló que la ciudad está preparada para lo que se viene en materia de seguridad, movilidad y reactivación económica a partir de la reapertura de la frontera.