Se restablece el paso en la vía Cúcuta-Pamplona tras acuerdo entre transportadores y campesinos

Tras un intenso diálogo se logró entre los manifestantes y representantes del Gobierno Departamental junto con la defensoría del pueblo un acuerdo que permitió desbloquear la vía que comunica Cúcuta con Pamplona.

Carlos García conductor de un vehículo particular dijo a RCN Radio " afortunadamente se llegó a una solución, desde hace 12 horas nos encontramos en plena carretera, nos es justo vengo viajando desde Bogotá y ya han pasado más de 24 horas y no he podido llegar a mi casa".

Así mismo, dijo el señor García que más de 200 vehículos livianos y pesados quedaron en medio del bloqueo que empezó el pasado viernes en horas de la tarde.

Mientras tanto, los manifestantes quienes se ubicaron a la altura del corregimiento de la Don Juana del municipio de Bochalema indicaron que se retiran de la protesta pacifica, confiando en la palabra del presidente Petro de visitar la zona y despejar muchas dudas frente a la delimitación de los páramos.

Claudia Vera habitante del municipio de Chitagá dijo a RCN Radio “nos vemos obligados a participar de esta manifestación pacífica, porque somos los primeros afectados con estas nuevas medidas, nosotros cultivamos papa, cebolla, zanahoria, fresa y otros productos agrícolas que son trasladados a Cúcuta y a otros municipios de la región, con mucho esfuerzo hemos adquirido nuestras tierras y ahora pretenden sacarnos como si nada".

Las comunidades campesinas exigen claridad con la ley de páramos, advierten que sí no existe una respuesta oportuna por parte del presidente Petro, de nuevo entrarían a bloquear la vía que une a Cúcuta con el interior del país.