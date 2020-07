Secuestran a cuatro integrantes de una misma familia en el Catatumbo

A la vereda Caño Mariela del corregimiento de La Gabarra zona rural de Tibú, llegaron varios hombres armados y se llevaron a cuatro jóvenes integrantes de una misma familia.

Entre las personas secuestradas se encuentra Yeison Arcila Giraldo, Robinson Arcila, Anderson Arcila Ocampo y Alberto Arcila Giraldo, los jóvenes son sobrinos de un excombatiente de las Farc se trata Aldemar Arcila, quien fue víctima de un atentado el pasado 23 de julio en donde resultó herido por disidencias del frente 33 de las Farc y posteriormente trasladado a Cúcuta

Habitantes de Caño Mariela, expresaron su preocupación, temen por el paradero de los cuatro jóvenes y presumen que los responsables de esta acción violenta sean integrantes de las disidencias de las Farc.

Nelson Arévalo ex defensor del pueblo de la provincia de Ocaña dijo a RCN Radio, " parece ser una retaliación de los disidentes del frente 33, porque no cumplieron su cometido de acabar con la vida de Aldemar Arcila ex combatientes de las Farc".

Así mismo, Arévalo dijo a RCN Radio que se investiga el secuestro de un excombatiente de las Farc en una vereda ubicada entre zona rural de Ocaña y San Calixto, se trata de Omar Andrés Becerra Bayona, de quien no se tiene ningún tipo de información desde la madrugada del pasado 28 de julio.

Aún no se conoce ningún tipo de información por parte de las autoridades de Norte de Santander, frente al secuestro de los cuatro jóvenes en zona rural de Tibú y de un ex combatiente de las Farc entre Ocaña y San Calixto.

De acuerdo con el partido Farc desde el momento de la firma del acuerdo, a la fecha ya son más de 200 los exguerrilleros asesinados y más de 88 durante la actual administración.