Seis guerrilleros abatidos dejan combates entre Ejército y ELN en Arauca

Fuentes castrenses le confirmaron a RCN Radio que los combates entre la fuerza pública y el ELN se produjeron en la madrugada de este martes, en zona rural de Arauca.

Según se indicó de manera preliminar, al menos seis miembros del Frente Guerra Oriental del ELN fueron abatidos. Al parecer, la operación sigue en curso

"Efectivamente, las Fuerzas Militares han venido sostenidos enfrentamientos con el ELN. De acuerdo a la información preliminar, son cuatro hombres y dos mujeres quienes pertenecen a esa organización. Por ahora, se continúan las operaciones en Arauquita, Arauca", dijo el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

En cuanto a las operaciones que están realizando las Fuerzas Militares contra el ELN en todo el territorio nacional y que estarían siendo presuntamente "financiadas por la extrema derecha", según lo había anunciado alias 'Antonio García', uno de los máximos jefes de esa guerrilla, al Gobierno Nacional; el titular del Ministerio respondió al respecto.

"Esto no es un plan de la extrema derecha, esto es un procedimiento del deber de las Fuerzas Militares, a menos que también se me catalogue como de extrema derecha. No hay un cese pactado en este momento, y la disposición desde el mes de enero, cuando el ELN rechazó el cese al fuego, en esa oportunidad se decidió que las FF.MM., continuarían cumpliendo su deber con operaciones ofensivas", precisó Velásquez.

De otra parte, el comandante de las Fuerzas Armadas, general Helder Giraldo Bonilla, reveló el último balance sobre las operaciones ofensivas contra el ELN.

En total, son más de 132 afectaciones, sumando a las dos capturas de dos cabecillas importantes que delinquían en el departamento de Arauca, quienes estaban al mando de la Comisión ‘Rafael Villamizar’ del Frente ‘Domingo Laín Sáenz.

Cabe resaltar que Arauca es uno de los departamentos más afectados por este grupo subversivo. Se espera que el Ejército entregue más detalles sobre estas operaciones.