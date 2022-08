Sigue la búsqueda de mujer con problemas mentales que desapareció en Santander

A mediados de julio de este año, Rosalba Velandia Salazar, una mujer de 56 años con graves problemas de salud mental, salió de su casa en el barrio La Candelaria, ubicado en Piedecuesta, Santander sin previo aviso, y desapareció sin dejar rastro alguno.

Desde entonces no se tienen noticias de su paradero, y de acuerdo con los testimonios de algunas personas, la última vez que fue vista estaba en un paradero donde presuntamente planearía tomar un bus con rumbo a Bogotá. Sus familiares, conocidos y diferentes autoridades, así como organismos de rescate, han venido realizando la búsqueda de esta mujer, sin conseguir resultado alguno.

Las autoridades la han estado buscando en ríos como el Chicamocha y otros afluentes incluso hasta las represas para descartar cualquier percance, pero tampoco ha sido posible dar con su paradero; razón por la cual, uno de sus hijos decidió ampliar su búsqueda hasta Bogotá donde se presume que ella deseaba llegar.

"La verdad la angustia, no es tan fácil vivir con eso, entonces yo no me iba a quedar esperando corregimiento por corregimiento donde había una pista donde de pronto estaba en Bogotá y Bogotá es muy grande, donde nadie se va a venir acá a revisar Bogotá, porque es muy complicado, entonces hice más gestiones estuve en la Alcaldía de Bogotá, de allí pase a Medicina Legal, Defensoría del Pueblo y a la Sijín, allí se efectuó el denuncio en el cual me dieron un documento", aseguró Sergio Delgado Velandia, hijo de la mujer desaparecida.

El hijo de esta mujer agrega que una de las posibles hipótesis de su paradero podría estar relacionada con una relación sentimental que ella sostenía con un hombre de 28 años de edad de nacionalidad venezolana, cuya residencia se encuentra en la ciudad de Villavicencio, por lo cual se cree que Rosalba Velandia estaría tratando de encontrarlo.

Si usted ha visto o llega a cruzarse con esta mujer, su familia solicita que se comunique de manera inmediata al número de teléfono 321 367 0761.