¿Síndrome de Estocolmo? Soldado liberado por el ELN dijo que se estaba “encariñando” con captores

El pasado 15 de febrero, en zona rural de Tibú (Norte de Santander), fueron entregados a una comisión de la Iglesia Católica, Defensoría del Pueblo y Comité Internacional de la Cruz (CICR) los dos soldados que habías sido secuestrados por la guerrilla del ELN en el corregimiento de Guamalito, zona rural del municipio de El Carmen.

En el momento de su liberación, el soldado Yonny Andrés Ospino Castillo (19 años) agradeció al ELN por recibir buen trato durante el cautiverio.

Dijo a los medios de comunicación: "La verdad desde el principio me dieron buen trato; me siento feliz porque me voy a reencontrar con mi familia, pero a la vez triste me estaba encariñando con ellos".

Así mimo, el uniformado dijo que recibió buena alimentación, buen trato, que vivió momentos de risas y motivación por parte del grupo guerrillero.

Igualmente, el soldado Jesús Alberto Muñoz (20 años) dijo estar feliz de regresar a la libertad, pero que también recibió buen trato.

"Dormía bien, no nos molestaban para nada. Siempre nos motivaban que pronto nos reencontraríamos con nuestros seres queridos; es positivo emprender un diálogo entre el ELN y Gobierno Nacional", dijo.

A través de un comunicado, el Ejército dijo que los militares estarán bajo observación médica y psicológica. Una vez finalizado el tratamiento se reintegrarán al Batallón Energético Vial N°10, unidad a la que están adscritos".

"Nuestros uniformados se encuentran realizando los chequeos y exámenes médicos de rigor necesarios con el propósito de verificar su estado de salud, para que puedan proceder y continuar con el normal desarrollo de sus actividades", señaló el Ejército en un comunicado.

Igualmente la semana anterior, en zona del Catatumbo, fue dejado en libertad el soldado Ever Andrey Castro, que había sido secuestrado por el Eln en el municipio de Tibú el pasado 4 de enero, quien fue entregado a una comisión humanitaria encabezada por la Defensoría del Pueblo.

Posteriormente se reencontró con sus familiares, quienes solicitaron con inclemencia pruebas de supervivencia mientras el uniformado estaba en cautiverio.