“Son mentiras, eso no dice la Procuraduría”: Rodolfo Hernández tras inhabilidad

Después que Rodolfo Hernández confirmara su candidatura a la Gobernación de Santander con el aval de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, nuevamente el controvertido exalcalde de Bucaramanga dio de qué hablar pues en un video le respondió a una periodista la pregunta que tantos se hacían: “¿qué opina de la candidatura teniendo en cuenta que la Procuraduría lo inhabilitó y sancionó por 14 años?”.

Ante el interrogante el ingeniero le dijo, “son mentiras suyas, eso es su mente la que dice eso, eso no dice la Procuraduría”. Un argumento que dejó más preguntas que respuestas, pues hasta el momento es una decisión que se desconoce según el proceso en el que se encuentra el caso.

Julio Cesar Ortiz, abogado del excandidato presidencial, ya habría asegurado que luego de la sanción revisaron el fallo y apelaron. Motivo por lo que están a la espera de la decisión del ente de control. Incluso el abogado defensor señaló en su momento que dependiendo de la respuesta llegarían hasta la tutela.

“Vamos alegar que no existe fundamento probatorio para condenar a Rodolfo Hernández porque no se ha podido probar el carácter indebido para su intervención como alcalde. Era promotor de una política pública de la renovación del uso y destino final de las basuras no creemos que la procuradora tenga razón. No pueden inhabilitar a funcionarios públicos en campaña electoral”, expresó Ortiz.

Según el fallo de la Procuraduría, se comprobó que el excandidato tuvo una reunión en Bogotá con emisarios de la compañía de Vitalogic, no como un acto de cortesía para oír propuestas, sino para conocer como fue estructurado el proyecto que previamente había solicitado, y en ella se acordó designar la persona que elaboraría los términos que permitieran que el contratista fuera seleccionada.

Se concluyó que el exalcalde adelantó acciones destinadas a presionar al director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, a quien instó a omitir las reglas de contratación y el manual existente para lograr que se formalizara el negocio de basuras.

Lo cierto es que aunque haya resultado implicado en el ‘caso Vitalogic’, Hernández sí puede inscribir su candidatura a la Gobernación de Santander y respecto a la sanción hasta el momento el fallo se mantiene en primera instancia, además que el ente de control debe responder la apelación del ingeniero.