Suspenden las cirugías no urgentes ante alerta roja hospitalaria en Bucaramanga

En aras de garantizar que las pocas camas UCI y de hospitalización con las que cuentan los centros médicos del área metropolitana de Bucaramanga, sean usadas para pacientes con covid-19, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, le pidió a las EPS que suspendan las cirugías y tratamientos no urgentes.

La determinación obedece a la alerta roja por la que atraviesan los hospitales y clínicas de Bucaramanga y Floridablanca, las cuales dieron a conocer que están al borde del colapso por ocupación de sus áreas hasta en un 90%.

El mandatario de los santandereanos, Mauricio Aguilar, informó que las cirugías programadas y aquellas que no comprometan la vida de los usuarios podrán esperar.

“A través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias y el llamado a las EPS para coordinar con él y poder disponer de estas camas que quedan para poder atender a nuestros pacientes covid-19. Quedan suspendidas todas las cirugías programadas en las que no implique riesgo la vida de nuestros pacientes”, agregó el Gobernador de Santander.

Por el acelerado aumento de casos de coronavirus y la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, el mandatario sugirió a los alcaldes del departamento prohibir la realización de ferias y fiestas, eventos que propician las aglomeraciones.

“Venimos en una curva de aceleración en del departamento de Santander solo nos queda pedirles que nos cuidemos, no hay fiestas, no hay paseos de olla, no hay carnavales, no hay festividades culturales en este fin de año. Quiero pedirles a los mandatarios locales para que extrememos las medidas para evitar aglomeraciones”, dijo Mauricio Aguilar, gobernador de Santander.

Las entidades prestadoras de servicio tendrán que coordinar con los pacientes la reprogramación de las cirugías, una vez sea superada la alerta roja en el área metropolitana de Bucaramanga.