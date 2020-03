Susto en Santander por contacto con funcionaria que dio positivo por Covid-19

Hay angustia en el municipio de Concepción (Santander) luego de conocerse que, en una reunión que se realizó para escoger la gerente del hospital local, participó la funcionaria que dio positivo por coronavirus.

El alcalde del municipio de Concepción, José Alberto Calderón, indicó que en la reunión participaron líderes comunales, concejales, personero y algunos funcionarios de la administración.

"La intención era recibir hojas de vida de profesionales de la salud que aspiran al cargo del nuevo gerente del Hospital San Rafael en el municipio", señaló Calderón.

Le puede interesar: Funcionaria de Santander con coronavirus, sin saberlo, tuvo contacto con decenas de personas

Al parecer, una de las aspirantes al cargo de la gerencia del Hospital de Concepción habría participado en una convención que se realizó en Puerto Vallarta (México).

Ante esta situación, el mandatario local señaló “no sabía que algunos gerentes estuvieron en México, no conocía absolutamente nada del tema. Los cuatro candidatos a la gerencia del Hospital sabían de la reunión con personal del municipio y no dijeron nada”.

Esta misma situación se presentó en el municipio de Guaca, en donde la funcionaria que dio positivo por Covid-19 estuvo en contacto con varias personas de la administración y por eso se ha generado una alerta entre varias poblaciones de la Provincia de García Rovira.

Por su parte la líder de García Rovira Laura Juliana Ruiz dijo que la preocupación en los habitantes radica en que no hay red hospitalaria suficiente para atender a la comunidad y mucho menos una carretera que sirva para trasladar a las personas que se lleguen a contagiar con virus.

Lea también: Empleados no podrán ser obligados a tomar licencias no remuneradas: Gobierno

“Es preocupante lo que están viviendo los pobladores, especialmente el sector rural. La funcionaria, sabiendo del riesgo que exponía a la gente, estuvo en reuniones permanentes entre los municipios de Málaga, Guaca, Concepción y Cerrito. Por eso le solicitamos al gobernador de Santander apropiarse del tema porque está en riesgo la población”.

Ante este hecho que ha generado temor entre las personas, los trabajadores de derechos humanos en Santander piden que se investigue a los funcionarios del sector salud que viajaron a México, entre ellos el caso positivo de Covid-19, por no cumplir cuarentena o autoislamiento a su regreso del viaje.

Al municipio de Concepción llegaron funcionarios de la secretaría de Salud de Santander a practicarle pruebas a las personas que estuvieron en contacto con la funcionaria que dio positivo para coronavirus, incluyendo al alcalde de la localidad.