Taxistas del aeropuerto de Bucaramanga anuncian protesta

Con el fin de exigir mejores condiciones laborales y rechazar el transporte informal, taxistas que trabajan en el aeropuerto internacional Palonegro, que sirve a Bucaramanga, tienen preparado un plantón este viernes 28 de enero.

Los taxistas que mantienen su lucha para llevar el sustento a sus familias, aseguran que se han visto abandonados por parte de las directivas de aeronáutica, además del incumplimiento de sus promesas desde meses atrás.

Le puede interesar: La clínica de Bucaramanga que atendía heridos de la autodefensas

Ángel García, representante de los taxistas en la terminal aérea, señaló que “hemos prestado un servicio desde hace varios años y lo mínimo es trabajar en buenas condiciones".

Dijo que, por ejemplo, en el parqueadero de los taxis en el aeropuerto no hay servicio de baño ni de cafetería. En cambio, asegura, "sí se limitaron fue a cobrarnos y a lucrarse con la prestación de nuestro servicio, debido a que cada carrera que nosotros tomamos debemos pagar a la Concesión Aeropuertos del Oriente una tarifa de tres mil pesos”.

Agregó que “sumado a esta situación, lo que hemos escuchado es que esta tarifa de tres mil pesos la quieren incrementar y no es justo, porque se están lucrando a nuestras espaldas y no nos brindan unas condiciones adecuadas para trabajar. Además, no nos han recibido en la administración y por eso hemos programado una protesta para el día viernes”.

El gremio de los taxistas aseguró que no pretenden bloquear las vías. Por eso han programado dentro de su recorrido de protesta movilizarse desde la carretera que viene de Lebrija hacia la terminal aérea y viceversa, manteniendo el orden. Además, para no dificultar el tránsito de los usuarios", señaló.

Lea además: Dos temblores en menos de seis horas sacudieron a Santander

“Lo único que queremos es que nos atiendan los encargados en el aeropuerto Palonegro, que nos expliquen por qué le quieren subir a la tarifa, así que nos reciban el pliego de peticiones que muy respetuosamente estamos haciendo”, añadió el líder taxista.

Sin embargo, otra de las preocupantes situaciones por las que van a protestar también el gremio de los taxistas del aeropuerto Palonegro es el aumento del transporte informal, que se está apoderando de las carreras y de la movilidad, por eso exigen control a las autoridades de Tránsito y Transporte del Área Metropolitana.