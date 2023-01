Taxistas en Cúcuta denuncian intimidaciones por parte de militares venezolanos en la frontera

Taxistas de la ciudad de Cúcuta denuncian acciones irregulares y abusivas por parte de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en la zona de frontera del lado venezolano.

Esto luego de que un conductor asegurara que realizó un servicio a la Central de Transporte de San Antonio, cuando fue interceptado por miembros de la fuerza pública venezolana.

“Me quitaron 150.000 pesos que tenía del producido y mi teléfono; me insultaron y me dijeron que me fuera sin hacer 'escama', que no me querían ver más en Venezuela y que me fuera”; expresó el transportador.

Ante esta situación, el líder del gremio de taxistas en Cúcuta pidió a las autoridades de ambos países hacer un seguimiento exhaustivo ante esta situación, que al parecer no es la única.

Juan Carlos Bastos, líder del sindicato de taxistas de la ciudad, indicó que hay múltiples denuncias por parte de los transportadores quienes en territorio venezolano no tienen las garantías para continuar prestando este servicio.

“Estamos recomendando a nuestros compañeros que no se dirijan a territorio venezolano porque no tenemos las garantías, lo vienen extorsionando y diciendo a nuestros compañeros que allá no podemos ir, quién entonces nos garantiza la seguridad allá”, dijo el líder de los taxistas.

Bastos aseguró que si no se toman las acciones correspondientes estarán realizando un plantón en el Puente Internacional Atanasio Girardot para llamar la atención de las autoridades fronterizas.

“Si no hay una respuesta ante esta situación, vamos a realizar una protesta en medio del puente para que nos escuchen y que nos garanticen seguridad para llevar nuestros taxis allá”.

Por su parte, las autoridades en la región han convocado una serie de reuniones para analizar esta situación y la puesta en funcionamiento de los otros puentes internacionales.