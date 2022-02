Tenderos de Bucaramanga y Área Metropolitana alertan que hay escasez de leche

Un sin sabor hay entre los tenderos de Bucaramanga y su área metropolitana porque no les están despechando leche suficiente para vender en sus negocios.

Todo parece indicar que cuando se hacen pedidos grandes de varias unidades de este producto, los proveedores manifiestan que deben entregarles sus pedidos incompletos debido a la escasez.

RCN Radio hizo un recorrido por diferentes negocios tanto de Bucaramanga como de Floridablanca y los tenderos manifestaron que efectivamente hace falta el producto, aunque sí hay para vender, son muy pocas las unidades que les entregan los proveedores y por eso les toca "apretarse" un poco para ofrecerla a sus clientes.

Julián Carreño Mejía, tendero en el sector las Villas en Floridablanca, señaló que “cuando uno le hace el pedido al señor proveedor, no se lo entrega completo y entrega lo que él quiere, por eso al día me toca dejar unas 12 bolsas de litro, medianas 15 bolsas, y la bolsa de leche extralitro toca contar con suerte para que le entreguen”.

Agregó el tendero que “una de las razones que nos manifiestan los proveedores es que la están exportando, o que no hay suficiente insumos para sacar pedidos grandes de este producto de primera necesidad, y eso nos perjudica a nosotros porque en horas de la noche la gente que corre con suerte se lleva su leche para su desayuno, pero en muchas ocasiones nos toca decirles que no hay”.

Ante esta situación consultamos con la presidente ejecutiva de Asotenderos, María Fonseca, quien manifestó que “está pasando lo mismo que pasó en el mes de diciembre con la cerveza, a los tenderos no les están llegando los productos, pero usted va a las grandes superficies y allá si hay abundancia, la excusa que les dan a los tenderos es que no hay por el tema del verano, y porque los ganaderos no quieren producir”.

Añadió la presidenta de Asotenderos, a nosotros como agremiación nos da mucha tristeza porque el tendero es el que siempre es quien le tiende las mano a las empresas, y cómo es posible que las empresas les den este trato que no se merece el tendero”.

Sumado a esta situación, los precios están por las nubes, por ejemplo una bolsa litro se consigue en 2.500 mil pesos, el precio anteriormente era de 2.000 mil pesos; una bolsa de leche mediana anteriormente se conseguía en 1000 mil pesos, y ahora el precio es de 1.200 mil pesos.