Terminal de transportes de Bucaramanga colapsada por bloqueos de vías en Santander

Es crítica la situación que se presenta en la Terminal de Transporte de Bucaramanga porque hay usuarios esperando a que abran las vías que comunica a la capital santandereana con Bogotá y hacia Cúcuta para comenzar con sus viajes, esto consecuencia de los bloqueos que presenta los corredores.

Desde que comenzaron los bloqueos las directivas de la Terminal terrestre les recomendaron a las empresas que movilizan pasajeros hacia estos destinos nacionales que debían informarles a los usuarios sobre la situación de estas protestas y que como consecuencia de ello, no podían pasar los buses, o busetas por estos corredores hacia Bogotá y hacia Cúcuta.

Nelson Gómez, jefe de seguridad y control operativo de la Terminal de Transportes de Bucaramanga informó que “tras presentarse este represamiento de los vehículos en la zona, decidimos suspender las operaciones hacia los destinos de Bogotá, San Gil, Málaga, Guaca (municipios de la Provincia de García Rovira) y hacia la ciudad de Cúcuta, como manera de prevención; además porque no vamos a exponer a los usuarios a que esperen por allá en la carretera mientras les dan paso, por eso les recomendamos a la empresa suspensión del servicio hasta nueva orden”.

Añadió el directivo, “nosotros les recomendamos a la empresa que no se suspendieran las ventas de los pasajes, pero que sí le advirtieran a los usuarios que además están en la libertad de comprar o no el tiquete, pero se deja claro el tema que no se conoce ni la hora ni el momento en que se levanten los bloqueos por parte de los habitantes que realizan las protestas sobre las vías nacionales”.

Vale la pena mencionar que estos bloqueos los realizan en las vías los campesinos y habitantes en general como señal de protesta ante el Gobierno Nacional.

Durante la permanencia de los bloqueos en las vías centenares de pasajeros que llegaban desde ciudades como Bogotá y Cúcuta les tocaba con maleta en mano, bajarse de los vehículos, y hacer largas caminatas, pasar en medio donde realizan las protestas los campesinos y luego llegar hasta por lo menos unos vehículos que los trasladaban hasta las cabeceras municipales.