La ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en el área metropolitana en el 75 por ciento, hecho que llevó a la declaratoria de alerta roja hospitalaria, podría llevar a la aplicación del pico y cédula y la ampliación del toque de queda.

Así lo advirtió el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien expresó que la indisciplina social que se ha visto en los últimos días tiene en estos momentos al departamento en este alto riesgo.

Lea también: Estudian nuevas medidas ante alerta hospitalaria en Bucaramanga

Señaló que en los últimos días el incremento de los casos llega al 35 por ciento, detectándose que las personas no quieren acatar las decisiones, no utilizan bien el tapabocas o no lo usan, no llevan los elementos como alcohol o gel antibacterial y muchos menos mantienen el distanciamiento.

🚨Santandereanos, luego del PMU desarrollado junto a los señores alcaldes, gremios, fuerza pública y nuestra sala situacional de COVID-19, decretamos las siguientes medidas restrictivas para este fin de año. ⬇️ pic.twitter.com/bXFGFSaCvf — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) December 29, 2020

A ello se le suma que las personas no guardan cuidados en otros aspectos, para evitar accidentes de tránsito o no están pendientes de los niños y muchas veces esos percances obligan a la utilización de las UCI.

Sobre esta alerta, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, indicó que se debe adelantar un trabajo articulado con las EPS y el Centro Regulador de Urgencias (CRU), de modo que puedan ser atendidas todas las personas.

Señaló que de la ocupación del 75 por ciento de las UCI, el 40 por ciento equivale a otras patologías y el 35 por ciento son por covid-19.

Le puede interesar: Suspenden las cirugías no urgentes ante alerta roja hospitalaria en Bucaramanga

Por eso se convocó al PMU (Puesto de Mando Unificado) en donde se adoptarán las decisiones con base en las cifras de ocupación de UCI y los casos de coronavirus.

En estos momentos Santander registra 65.278 casos positivos de la enfermedad, de los cuales 5.827 se encuentran activos. En las últimas horas se reportaron 291 casos y 16 personas fallecidas.