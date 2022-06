Tras avalancha en San Andrés (Santander), habitantes cumplen una semana sin agua potable

En la noche del lunes se restableció el servicio durante toda la noche, pero el almacenamiento solo duró cuatro horas este martes, por lo que volvieron a quedar sin el servicio.

“No hubo uso adecuado racional por parte de la gente para ahorrar el servicio de agua. Incluso se pusieron a lavar calles y se desocuparon muy rápido los tanques. Por lo que haremos una programación de racionamiento para que sea distribuida cada tres horas en el caso urbano”, señaló Rosemberg Rojas.

Asimismo, el mandatario añadió que la restauración del servicio sería provisional, ya que no se ha podido solucionar definitivamente el problema principal en todo el municipio, motivo por el cual esta solución transitoria no aplicaría para las veredas que siguen sin agua potable.

“Hasta ahora se restableció el agua potable en el casco urbano, no sabemos qué daños hay con la red de distribución, ya que en las veredas aún persiste la falta de agua. No sabemos cuánto pueda demorar esto porque es una situación que no depende solo de nosotros”, comentó.

Los daños fueron considerables, además que no es la primera vez que ocurre en esta temporada de lluvias. Por lo que el mandatario pidió también la colaboración de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (ESANT), para concluir las obras que el acueducto del municipio requiere.

“Como estamos afiliados al plan departamental de la ESANT, necesitamos el apoyo urgente para hacer una reparación completa. Lo que corresponde a la red de conducción desde la captación hasta la planta de tratamiento de agua potable”.

La revisión no solo se hace necesaria en la red que tiene 30 años de construcción, luego del tercer desbordamiento de la quebrada La Lloran en esta ola invernal, incluso hay afectaciones en las redes de alcantarillado.

“Van más de 200 hectáreas de pérdidas de cultivos de café y maíz. La comunidad de las veredas está incomunicada por las inundaciones en las vías”.

Es así como el alcalde Rosemberg Rojas reiteró que una solución definitiva sería también hacer estudio sobre la búsqueda de otra fuente hídrica, lo que serviría de apoyo para la única planta de tratamiento de agua que tiene el municipio.