Tribunal Administrativo de Santander suspendió provisionalmente al contralor del departamento

Tras una demanda de nulidad presentada por el exdiputado de Santander Mauricio Mejía, el Tribunal Administrativo de Santander decidió acceder a la solicitud de una medida cautelar y suspender provisionalmente la elección de Reinaldo Mateus, contralor del departamento, hasta tanto haya un fallo definitivo.

Según la demanda, el proceso de elección del contralor no se ajustó a las normas que habían quedado establecidas y al parecer se habrían cometido varias irregularidades.

Le puede interesar: Reportan 50 casos de malaria en el municipio de Teorama (Norte de Santander)

Una de las situaciones que rodean a esta elección del funcionario, es que la sesiones extraordinarias se hicieron en el mes de diciembre y además se hicieron sin ser convocadas por el gobernador que había en ese momento, es decir Mauricio Aguilar.

De igual manera, otro de los fundamentos que aceptó el alto tribunal es que la sesión realizada el día 19 de diciembre de 2023 puede no tener validez, conforme al artículo 25 de la Ley 2200 de 2019, lo que quiere decir que no tiene efectos y como lo menciona el alto Tribunal Administrativo de Santander, las reuniones adelantadas sin el cumplimiento de los parámetros anteriormente mencionados, podrían ser declaradas nulas.

Lea además: Pico y Placa en Bucaramanga se extiende a toda el área metropolitana

Asimismo, el exdiputado de Santander Mauricio Mejía señaló que hay sesiones y plenarias que no pueden ser delegadas a la mesa directiva, como la aceptación de la renuncia de algunos aspirantes. Mejía dejó claro que no tiene nada contra la persona que se eligió, pero no era ideal violar la ley y más cuando se sabía que esto podría suceder, razón por la cual el alto tribunal le da la razón y accede a la solicitud de medidas cautelares, mientras profiere un fallo definitivo.