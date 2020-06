Un alcalde entre los nuevos casos de Covid-19 en Norte de Santander

De los 40 municipios que tiene Norte de Santander, 21 enfrentan pacientes con Covid-19, hasta el momento Cúcuta tiene el mayor número de personas con el coronavirus.

Los más recientes casos registrados en la región, corresponden a la capital, y el municipio de Santiago en donde el propio alcalde, Álvaro Ureña, se encuentra entre los infectados.

Los alcaldes de los distintos municipios de Norte de Santander, desde el principio de esta pandemia se han blindado con distintos protocolos de bioseguridad, no permiten el ingreso, ni salida de sus habitantes, para evitar la propagación del virus.

El alcalde Ureña dijo a RCN "hemos sido muy responsables para evitar el virus en nuestra localidad, no he viajado a Cúcuta, pero infortunadamente salí positivo, con la ayuda de la Virgen de Belén vamos a salir adelante, no tengo ningún síntoma me siento bien, pero ya estoy en cuarentena".

Un ingeniero de la obra de Puente Gómez en la vía que comunica Santiago con Gramalote resultó positivo, por tal razón se aplicaron 11 pruebas más, en donde las autoridades de salud comprobaron que otras tres personas están contagiadas entre ellos el alcalde de Santiago y dos hombres de 27 y 40 años de edad.

Entre los nuevos casos que enfrenta Cúcuta se encuentran siete hombres de 22, 25, 29, 36, 45, 50, 90, un bebé de 7 meses y tres mujeres de 42, 54 y 57 años. Los pacientes se encuentran en aislamiento supervisado en casa, bajo vigilancia epidemiológica del Instituto Departamental de Salud

En Villa del Rosario se reportó 3 casos nuevos entre los que están dos hombres de 28 y 90 años y un niño de 9. Estas personas se encuentran en aislamiento supervisado en casa, en observación medica

En el municipio de Tibú, se reportó el caso de un bebé de 1 año, quien está en aislamiento en centro hospitalario.

Norte de Santander por segundo día consecutivos registró una considerada cifra de contagios, en comparación a los reportes anteriores que no sobrepasaban los diez contagios.