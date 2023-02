Un año de la muerte de Nickol Valentina: Policía ofrece disculpas a la familia

Un año después del caso de la estudiante Nickol Valentina Rodríguez, a quien le arrebataron la vida por robarle su celular, los familiares, amigos, compañeros de colegio y autoridades le hicieron un homenaje póstumo a la joven.

Con una ofrenda floral y una eucaristía en su nombre, se dio inicio a este homenaje, luego que las personas se trasladaran hasta el lugar donde ocurrieron los hechos, y varias personas con velas, flores y bombas blancas, acompañaron a la familia en este duro momento.

Durante este homenaje póstumo varias autoridades participaron, pero llamó la atención en medio de todo las disculpas que ofreció el general José James Roa comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga a la familia y a toda la comunidad estudiantil de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga, por el triste final para una joven quien apenas estaba empezando a vivir.

“Quise ofrecer unas disculpas, porque soy un ser humano, soy papá, y como papá sencillamente, al igual que todos los santandereanos que desde el punto de vista humano nos preocupemos por las juventudes, porque yo veía y recorrí el lugar donde sucedieron los hechos hace un año, y la indiferencia es total, yo miraba cuanto tiempo tristemente la niña permaneció acá una vez fue atacada, y una indolencia e indiferencia primo porque la gente que no actúo, solo se dedicaron a mirar y nadie la transportó de manera inmediata al Hospital para poder salvarla”, indicó el oficial de la policía.

En su labor de investigación, las autoridades reunieron toda la información correspondiente sobre este caso, dedujeron que la menor de edad quedó tendida en el suelo cerca de 32 minutos hasta que alguien se la llevó para un Hospital cercano donde fue atendida.

Añadió el oficial que “esos 32 minutos fueron vitales, y tristemente la niña no está con nosotros, por eso hoy hago este llamado, y si me toca ofrecer disculpas lo hago, porque yo soy un colombiano, y quiero mucho esta región, quiero que cada uno de ustedes quieran mucho está región para que podamos convivir en paz, armonía, pensando siempre en el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes.

En medio de este homenaje póstumo compañeras y conocidas de Nickol Valentina acompañaron a la familia, una de las asistentes indicó, “una vida no vale un celular, y tenía que pasar esto para que las autoridades adoptaran medidas de seguridad en la zona, por eso no recibo las disculpas porque es el trabajo de las autoridades brindar acompañamiento seguridad en los alrededores de colegio, tenía que suceder lo que le paso a Nickol Valentina para que la Policía actuara, no es justo lo que le sucedió, es una vida de una joven la que se apagó".

Cabe mencionar que por la muerte de Nickol Valentina, fue capturado Pedro José Trujillo, por su responsabilidad en el homicidio y un juez lo condenó a 53 años de cárcel.