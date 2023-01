Un muerto y dos heridos dejó disputa por minería ilegal en Santander

Hombres armados atentaraon contra una familia en zona rural del municipio de Lebrija, Santander, en un hecho que al parecer está relacionado con las disputas por la extracción artesanal de oro en rios cercanos a Lebrija y Rionegro, y el cual dejó como saldo un muerto y dos heridos.

La familia vive en la vereda Conchal las Palmas y piden justicia por la muerte de Marlon Eusebio Rueda López, de 37 años, quien falleció luego del atentando. Según las autoridades, Rueda tenía anotaciones por fabricación y porte de estupefacientes en el año 2017.

“Tres hombres con dos escopetas y un revólver abrieron las cortinas de la vivienda y dispararon de manera indiscriminada. Por la gravedad de las heridas de las victimas, fueron trasladadas en vehículos particulares al Hospital de Ríonegro y al Hospital Local del Norte en Bucaramanga”, afirmó la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Marlene, la mujer que sobrevivió a los disparos que acabaron con la vida de su esposo, dice tener un recuerdo desgarrador del momento.

“Ellos trabajan ahí en la orilla del río y les va bien. Ese es el odio de ellos. Uno de esos hombres ya había empujado a mi hijo al río”, mencionó la esposa de Marlon Eusebio Rueda.

Con la voz cortada y llorando, la mujer pudo relatarle a las autoridades lo sucedido cuando los sujetos armados llegaron a su casa

“Cuando sentimos el primer disparo, mi hijo me dice, “mamá me mataron”. Salgo a auxiliarlo y estando en la puerta me dispararon en el brazo. Le dieron la vuelta a la casa y por la ventana le pegaron un tiro a mi sobrino. Seguido le dispararon a mi marido y lo mataron", dijo.

La guerra por la minería ilegal y el control territorial de los ríos, además de generar contaminación ambiental, también ocasiona estos asesinatos.

"Duré desde las 10:30 de la noche hasta las dos de la madrugada debajo de la cama con el cuerpo de mi esposo y mi hijo”, agregó la mujer.



Marlene contó que su sobrino huyó herido del lugar pues al parecer los sujetos tenían la intención de acabar con la vida de él también. Aseguró que en ocasiones pasadas la víctima habría recibido agresiones, por lo que recientemente crecía una enemistad por diferencias relacionadas con los trabajos de extracción artesanal.

“Los hechos se habrían originado por intolerancia social, teniendo en cuenta que días anteriores hubo un reclamo por temas de terrenos”, informó la Policía Metropolitana.

El CTI hizo la inspección del cadáver y las labores de verificación. También se logró dar con la captura de Juan Manuel Rodríguez, quien portaba dos armas de fuego, presunto sospecho del caso. Asimismo solicitaron la orden de captura de Reinaldo Rodríguez Espinoza, de 57 años de edad, quien al parecer sería el presunto autor del homicidio.