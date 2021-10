Un muerto y un herido deja activación de mina antipersonal en Norte de Santander

La activación de una mina antipersonal en zona rural del corregimiento las Mercedes, en el municipio de Sardinata, dejó un saldo de un campesino muerto y otro herido.

Los hechos ocurrieron según testigos, cuando los dos labriegos retornaban de sus labores diarias, y cayeron en un campo minado sembrado por los grupos al margen de la ley que delinquen en la zona.

Las víctimas fueron identificadas como Efraín Sánchez Balaguera, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, y José de Jesús Quintero de 17 años. Del líder comunal se logró conocer que habría perdido la vida de forma inmediata a raíz de la onda explosiva.

El incidente habría ocurrido cerca de las 4:30 de la tarde, pero solo se conoció sobre las nueve de la noche, cuando hasta el casco urbano de las Mercedes, a bordo de una moto llegó José Quintero herido proveniente de la zona rural y contó lo sucedido.

Luego de ser estabilizado, el herido fue traslado en un carro particular al municipio de Sardinata, pues el corregimiento no cuenta si no con una sola ambulancia y no estaba en el momento en la localidad, pues estaba atendiendo otro caso.

“Para trasladarlo a Sardinata tocó con un vehículo campero porque solo hay una ambulancia para atender casi a 8.000 habitantes que somos acá en las Mercedes, y la ambulancia salió desde esta mañana con una emergencia y no ha regresado, por tocó buscar un vehículo particular para ayudar a este joven” indicó un habitante de la población, quien por seguridad no revela su nombre.

Según este hombre, el pueblo no cuenta con un médico, quienes atienden a la población son dos auxiliares de enfermería, ya que los profesionales de la salud tuvieron que abandonar la población por las amenazas de los grupos armados que delinquen en la zona.

Hechos como el que le sucedió al presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Paramillo, son constantes según denuncia la población, dicen que en los últimos meses son varios los accidentes como estos en donde está comprometida la población civil que nadie tiene que ver con esta guerra.

“Ya han ocurrido otros casos con minas antipersonal, por ejemplo, lo ocurrido en la vereda Filoreal, el año pasado, lo que pasó en la vereda la Reforma y ahora este en la vereda Paramillo”

Por ahora no existe un comunicado oficial de las autoridades en el departamento, la zona donde sucedieron los hechos, es denominada como zona roja.

Allí tienen su accionar, las disidencias, la guerrilla del Eln, Clan del Golfo, Los Pelusos y las bandas que prestan su servicio a los carteles del narcotráfico.

Se analiza por ahora con las autoridades del departamento, como será el rescate del cuerpo del líder social, ya que el mismo quedó alrededor de camino de herradura.