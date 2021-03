Una mujer de 106 años, la primera adulta mayor en recibir la vacuna anticovid en Bucaramanga

Ana de Dios, de 106 años, es una mujer soltera, sin hijos, se encuentra en el Asilo San Antonio, desde hace 32 años, y junto ella Ana María Mejía, de 108 años, fueron las dos primeras adultas mayores que recibieron la vacuna contra la covid-19.

Estas dos mujeres, mayores de 80 años, junto a 99 señoras más, fueron las primeras adultas mayores en vacunarse, luego que la Gobernación de Santander les entregara 681 dosis de Sinovac al municipio de Bucaramanga.

La directora del centro de atención del adulto Mayor, María Virginia Cortés, señaló que “estas mujeres no tienen familia, en el caso de Ana de Dios la adoptó un padrino que no la ha podido ver porque se encuentra en los Estados Unidos, debido a que no permitimos tampoco las visitas por el tema de la pandemia”.

Agregó la directora que la mayoría de las mujeres que se encontraban en el listado, se querían vacunar porque ven que hay una esperanza, pero hubo dos casos en los que los familiares no firmaron el consentimiento para vacunar; sin embargo, en el asilo estamos prestas a ayudarlas en lo que necesiten”.

En el asilo San Antonio, durante la pandemia, se presentaron 48 contagios por covid-19. “Cuando comenzó la pandemia mandamos un abuelita al hospital y otra a la clínica pero estas dos mujeres fallecieron, porque de ahí en adelante aislamos a las demás, contratamos una enfermera, le brindamos la atención médica que necesitaban con asesoría de los médicos de AME”, añadió María Cortés.

En Bucaramanga según informó el secretario de Salud de Bucaramanaga, Nelson Ballesteros, “en esta jornada de vacunación de covid a los adultos mayores se comenzó con 682 personas, mayores de 80 años, que están priorizados, en el caso del asilo San Antonio hay 99 adultos y en el caso del asilo San Rafael hay aproximadamente 92 personas mayores de 80 años”.

Para realizar esta jornada de vacunación la Alcaldía traslado a dos equipos del personal capacitado para que realicen el proceso sin inconveniente y acatando los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional.

La capital de Santander recibió en este segundo lote de dosis, 681 vacunas de Sinovac, que serán distribuidas en los hogares de atención del adulto mayor.