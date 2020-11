Una mujer muerta y otra desaparecida dejan inundaciones en Norte de Santander

Las inundaciones que se han presentado por desbordamientos de diversos ríos en Norte de Santander debido a las fuertes lluvias han originado múltiples emergencias en cultivos, viviendas e infraestructuras que han sentido el impacto de las aguas.

Sin embargo, las crecientes y arroyos que se forman con el aumento de las aguas generaron emergencias en los municipios de Silos y Los Patios, donde dos mujeres fueron arrastradas por las lluvias, dejando un saldo trágico.

En zona rural de la ciudad de Pamplona fue hallado el cuerpo de Dilma Cabeza Parra, una mujer de 56 años, quien fue arrastrada en medio de las fuertes lluvias por la corriente del río Cáraba, en el municipio de Silos, desde el pasado sábado.

Su cuerpo se encontró por parte de organismos de socorro varias horas después en las inmediaciones del vecino municipio de Pamplona, donde la Defensa Civil y otros organismos sacaron de las aguas los restos de esta mujer.

La otra situación se presenta en el municipio metropolitano de Los Patios, donde Shirley Johana Ruíz (39 años) y quien labora en la clínica Samaritana de esta zona, también fue arrastrada por la creciente de un canal de aguas lluvias en el sector de Llanitos.

Sus familiares han solicitado atención oportuna por parte de las autoridades locales, sin éxito hasta el momento.

“Necesito que me ayuden, mi hija no aparece y este es un desespero muy grande. Su hijo de seis años me pregunta por ella y no sé qué hacer; yo vi por la ventana como ella se caía al caño, salí corriendo para ayudarla, pero cuando llegué era tarde, ya no estaba por ahí”, expresó la madre de la mujer desaparecida.

Además, señalaron que hasta el momento nadie se ha acercado a brindar ayuda para hallar a esta mujer, que lleva varias horas desaparecida.

Las autoridades ambientales están en máxima alerta ante la posibilidad que se aumenten las fuertes lluvias y se puedan originar emergencias mayores que las ya presentadas en el departamento.