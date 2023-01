Un presunto exceso de velocidad y el mal estado de la vía serían las posibles causas de un accidente de tránsito en donde perdió la vida una mujer, mientras que un subintendente de la Policía resultó gravemente herido.

El hecho se presentó en el corredor vial Sardinata – Cúcuta, a la altura del sector El Líbano, donde el conductor del vehículo perdió el control del mismo y terminó estrellándose contra un árbol.

Por el fuerte impacto, Jessica Andrea Sánchez Contreras, quien acompañaba al suboficial de la Policía, Freddy Enrique Rolón Vega, terminó muerta, mientras que Rolón Vega se encuentra en delicado estado de salud en el Hospital San Martín del municipio de Sardinata.

Este es el primer accidente de tránsito con una persona fallecida en el 2023 en el departamento, durante el año 2022 según las autoridades fueron más de 50 las víctimas mortales en siniestros viales, siendo Cúcuta el municipio donde más se registraron los casos.

Para evitar situaciones como estas, la Policía de Norte de Santander, por medio de la seccional de Tránsito y Transporte ha diseñado un completo operativo de movilidad, garantizando la seguridad y movilidad de quienes salen del departamento e ingresan al mismo.

“La Seccional de Tránsito y Transporte en Norte de Santander le informa a la ciudadanía que para este fin de semana en el puente festivo denominado “Los Reyes”, tenemos seis dispositivos policiales sobre los principales corredores viales, de la vía Cúcuta – Pamplona y Cúcuta – Ocaña, le informamos a los conductores que por favor acaten las recomendaciones de los agentes de tránsito, realicemos pausas activas que esto le puede salvar la vida, no consumamos bebidas embriagantes mientras conducimos, no adelantemos en doble línea continua, respetemos las señales de tránsito, no excedamos los límites de velocidad para que tengamos un feliz retorno a nuestros hogares”, indicó el intendente jefe Nelson Enrique Leal Ortiz Jefe (E) Seccional de Tránsito y Transporte de Norte de Santander.

En el departamento son varios los municipios donde se desarrollan festividades durante este puente festivo, por lo que las autoridades reforzarán la seguridad y acompañamiento en estas vías.