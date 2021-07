Vacaciones fuera del país del gobernador de Santander genera polémica

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, se tomó varios días de descanso y viajó a Cancún, acompañado de su familia desde el pasado fin de semana.

Este no había generado polémica, debido a que todo estaba dado dentro del marco de la ley, además que el mandatario departamental realizó el trámite necesario ante el Gobierno Nacional.

Sin embargo, todo cambió de rumbo cuando se conoció que el Ministerio del Interior expidió el decreto 760 del 13 de julio de 2021, en el cual se autorizó un permiso remunerado al gobernador de Santander Mauricio Aguilar para los días 14, 15 y 16 de julio del 2021, con el fin de atender asuntos al parecer de carácter personal pero fuera del país.

Al parecer, la polémica se desató porque Aguilar presuntamente tomó su periodo de receso desde el 10 de julio, es decir, tres días antes del permiso que le había otorgado Presidencia, y la Asamblea departamental.

El diputado Ferley Sierra señaló que ante la plenaria no se había tramitado ninguna solicitud para otorgar vacaciones al mandatario Aguilar ni tampoco para que saliera fuera del país.

Por su parte, el jefe jurídico de la Gobernación, Óscar Durán, señaló que “el gobernador de Santander requirió ausentarse del país desde el 10 de julio al 17 de julio, motivo por el cual mediante oficio 1 de julio, solicita a la parte administrativa de la oficina del talento humano del departamento, le concede estos días de vacaciones, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, por eso se dieron los días 12 y 13 de julio”.

Agregó el funcionario departamental que “por eso la Secretaría Administrativa autorizó los días 12 y 13 de julio para que el mandatario tomará sus vacaciones, frente a lo que esto ha desatado aclaramos que los días 10 y 11 de julio no son días hábiles, y en ese sentido las vacaciones o licencias no remuneradas son otorgadas en días hábiles, y además informamos que los empleados o funcionarios públicos tienen derecho a 15 días hábiles de derecho a vacaciones por cada año de servicio”.

La administración de Santander también mencionó que el día sábado no cuenta como un día hábil de vacaciones, ahora bien dejaron claro que el gobernador Aguilar no tenía que pedir permiso a la Asamblea departamental porque dentro del reglamento jurídico colombiano no existe norma aplicable que regulen o expresamente las faltas temporales o absolutas.