Velatón en Bucaramanga en honor a los policías asesinados en Cúcuta

Con velas y flores blancas mujeres hombres y niños rindieron un homenaje a los policías que murieron en las acciones terroristas presentadas en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta.

La cita fue en el comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, cuándo se llegó la noche, policías de todas las especialidades en compañía de ciudadanos encendieron una vela en honor a los hombres y policías que han ofrendado su vida en el cumplimiento de su deber.

Los niños, en su mayoría, hijos de los policías activos de la institución se unieron a este homenaje en memoria de los policías que fallecieron en Norte de Santander.

El teniente coronel Alejandro Gaitán, comandante del Distrito de Bucaramanga señaló que "esta actividad de velatón, es una actividad sentida en solidaridad con las familias de nuestros policías que de manera heroica, que de manera desinteresada, leal a una patria, a una sociedad, a una convivencia y seguridad ciudadana se enfrentan a todos los retos que tenemos como sociedad".

Agregó el oficial que " desde nuestra Policía Nacional queremos enviar un mensaje a todas las familias de todos nuestros policías que en función y en virtud, de actividad del deber cumplido han ofrendado su vida".

"Yo creo que las personas no deben actuar de esta manera porque nos duele a todo un país las muertes de nuestros policías, porque no son solo las madres de los policías que sufren, si no es toda la comunidad en general, realmente me duele el alma, porque hechos como estos solo traen tristeza, dolor sufrimiento y sobre todo en esta época que uno quiere ver a sus hijos en casa ", dijeron madres de uniformados.

La población en general rechaza estos actos criminales y especialmente se solidarizan con las familias de los policías William Bareño y su compañero David Reyes.