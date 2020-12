Vendedores ambulantes, inconformes con medidas para el gremio en Bucaramanga

En desacuerdo con las condiciones que hacen parte de un pacto social, se mostraron los vendedores informales del centro de Bucaramanga, pues aseguran que estas medidas afectarán sus ingresos económicos en plena temporada de fin de año.

El pacto que se firmó entre la Alcaldía de Bucaramanga y el comercio formal e informal, contempla la demarcación de los espacios frente a las entradas de los locales para evitar que las personas que ejercen ventas informales se ubiquen allí e impidan el ingreso de los clientes.

Sobre estas determinaciones, Rafael Páez Marín, presidente de la Asociación de Vendedores Informales del centro de Bucaramanga, manifestó sentirse inconforme, toda vez que no daría espacio para que todos los comerciantes ambulantes puedan ejercer su labor.

"Nosotros aceptamos y entendemos que el comercio y los locales no les gusta que nos ubiquemos ahí y está bien, pero contemplan marcar cada 2 o 3 metros y eso no nos parece, porque al espaciar a los vendedores ambulantes no habría campo para todos y ahora en temporada navideña lo que necesitamos es vender", dijo el representante de los vendedores informales.

Además, se tendrá que asear cada espacio después de la jornada laboral, espacios que serán señalizados para garantizar el distanciamiento social en sectores como el Paseo del Comercio de la 'ciudad bonita'.

"Con algunos puntos estuvimos de acuerdo y firmamos, pero con otros no, nos hablan de una señalización de unos metros para aquí y otros para allá, sabemos del cumplimiento de los protocolos pero también necesitamos trabajar como todas las personas para recuperarnos y hacer lo de la temporada", agregó Rafael Páez Marín, presidente de la Asociación de Vendedores Informales del centro de Bucaramanga.

Por tal razón, los vendedores ambulantes del Paseo del Comercio, piden que se analicen estas decisiones y se procure conservar todos los puestos de trabajo, toda vez que también se contempla unos días y un horario especial para evitar que los comerciantes informales se aglomeren.