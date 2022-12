Venezuela adecúa puente fronterizo con Norte de Santander que se reabrirá el 1 de enero

El Gobierno de Venezuela está adecuando el puente internacional de Tienditas, una estructura diseñada para el paso de vehículos entre el estado Táchira (oeste) y el departamento colombiano de Norte de Santander, cuya apertura está prevista para el próximo 1 de enero, informó este jueves el Ministerio de Transporte.



En una nota de prensa, el Ejecutivo detalló que están instalando 184 señales de tránsito "preventivas, informativas y reglamentarias para garantizar la circulación segura en el paso fronterizo", además de habilitar el puesto de control para la entrada y salida del transporte por el puente, que contará con ocho taquillas.

Las labores son efectuadas por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), que también adecúa los espacios de su sede en la zona, desde la cual fiscalizará el paso de camiones de carga pesada y supervisará el transporte público de ciudadanos.



El pasado 12 de diciembre, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció que a partir del 1 de enero de 2023 se abrirá "completamente" la frontera con Colombia para permitir el paso de vehículos particulares entre ambas naciones, algo que no ocurre desde 2015.



El gobernador de Táchira, Freddy Bernal, dijo el 14 de diciembre que Tienditas -una estructura ejecutada en 2016 y que nunca ha sido usada- "no solo será un puente de paso, sino que se convertirá en una referencia importante para el intercambio de mercancía entre Colombia y Venezuela".



El restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones, que tuvo lugar en agosto pasado, y la reapertura de otros pasos fronterizos, ocurrida el 26 de septiembre, han permitido el paso de vehículos de carga por otros puentes internacionales, pero el tráfico no ha sido normalizado del todo.