Vía Cúcuta-Bucaramanga: continúan los bloqueos

Un total de 400 docentes provisionales del Catatumbo, que dicen se quedarían sin trabajo, al no pasar el concurso realizado por el Ministerio de Educación, consideran que no fue transparente la selección de los nuevos maestros y denuncian que quienes aprobaron el examen no pertenecen a la región.

Hugo Cárdenas, vocero de Asinort, sindicato del Magisterio de Norte de Santander, dijo a RCN Radio que "el desespero de los docentes los llevó al bloqueo de una vía importante que comunica a Cúcuta con el interior del país, esperamos una respuesta del gobierno nacional y evitar que 400 maestros se queden sin trabajo".

Así mismo, dijo el líder sindical que se tiene previsto para las 9 a.m. de este martes 7 de marzo, la presencia de una comisión del Ministerio de Educación, posiblemente conformada por el viceministro, quien escuchará a los profesores. "Se espera encontrar una rápida solución, y si no se llega a un acuerdo, continuará bloqueada la vía", señaló.

Igualmente, el profesor Carlos Rojas dijo a RCN Radio que, "infortunadamente no se han cumplido los compromisos adquiridos en La Habana en el proceso de paz, frente al concurso exigido para el nombramiento de los maestros, se había indicado que se daría prioridad a quienes llevan muchos años trabajando en el Catatumbo, en medio de amenazas y diversas dificultades, pero se quedaron por fuera e influyó la burocracia".

La protesta que realizan los maestros provisionales de Norte de Santander afecta las clases de aproximadamente 10.000 estudiantes de 12 municipios del Catatumbo.

"Nos preocupa que se alargue la protesta y mientras tanto nuestros hijos pierden clase, esto afecta el proceso de aprendizaje de los alumnos de primaria y secundaria", dijo una madre de familia.