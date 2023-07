[Video] Ciclistas fueron arrollados en vía Bucaramanga - Rionegro; carro terminó huyendo

Un grupo de ciclistas que se encontraban en la vía Bucaramanga - Rionegro fue víctima de un carro que los arrolló en la zona del CAI La Virgen - Café Madrid.

De acuerdo con las versiones, uno de los deportistas terminó volando por los cielos, cayó en el carro , rompió el parabrisas y dañó el capó.

Pese a los daños que sufrió, el conductor del automóvil continuó su camino, donde terminó arrollando a otras personas del grupo.

Tras dejar a varios ciclistas heridos, el conductor del carro huyó de la zona y fue perseguido por otro carro.

"Vamos orillados, contra la barra, cuando nos damos cuenta el carro nos había arrollado, fue una experiencia rápida. Uno sale volando, el carro no frena, y me arrolla a mí, me manda al barranco, me afectó la pierna derecha, un señor de otro carro lo persiguió y logró captar la placa", mencionó Andrei Montagouth, uno de los afectados.

Asimismo, los deportistas que quedaron heridos levemente, han pedido a las autoridades mayores controles en esta vía, pues llamaron en repetidas ocasiones a la línea de emergencia 123, pero esta fue atendida por funcionaros en Bogotá, por lo que no obtuvieron alguna solución.

El carro que se vio involucrado en el hecho y que continúa a la fuga es un Clío negro con placas HCK 567.



