[Video] Comunidades en Chima, Santander, avistaron un oso andino

Entre estos descubrimientos se halló la presencia y repoblación de esta especie, se logró evidenciar la presencia de un oso cachorro y que la coexistencia que hay entre los seres humanos y la biodiversidad va mejorando.

"De la mano de la comunidad estamos logrando fortalecer un trabajo para conservar nuestro territorio de manera ambiental y sostenible", puntualizó el director.

Cabe señalar que este descubrimiento se da una vez, Salcedo Toloza, habitante de la vereda La Esmeralda en Chima informó de la presencia de este ejemplar cerca a su vivienda.

"Desde hace mucho tiempo hemos convivido con este animal, pues la verdad no hemos tenido un ataque por parte de él. Es un animal que no le hace mal a nada ni a nadie, y ya para nosotros es algo normal verlo por acá en esta finca paseándose, también hemos estado muy atentos a cuidarlo, protegerlo y no hacerle daño. Es una fortuna muy grande la que tenemos acá", indicó el habitante.

Desde la CAS se adelantaron labores de sensibilización en las veredas La Piedra, La Esmeralda y San Antonio, ya que el oso de anteojos es una especie sombrilla que se encuentra vulnerable a la extinción.