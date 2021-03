(VIDEO) Denuncian al entonces procurador de Santander por hacerse pedicure en oficina

Se hizo viral en redes sociales un video donde muestra cómo el entonces procurador regional de Santander, Yamil Eduardo Álvarez Castro, se hace el pedicure, al parecer, en el despacho principal de la entidad.

Los hechos se habrían presentado hace cerca de tres meses cuando aún ejercía como procurador de región.

En el video se observa cómo el entonces funcionario, ordena a sus empleados repartir funciones de una manera muy particular, donde indica a dos de ellos que saquen las balotas que están al interior de una bolsa, para saber qué labor les corresponde, asegurando que no puede hacer ese trabajo debido a que está muy ocupado.

Le puede interesar: Aglomeraciones y largas filas se registraron en sitios de vacunación contra la Covid en Bucaramanga

“Hola compañeritos procedemos a hacer el reparto, aquí está Oscar, vamos a repartir hoy los procesos que tienen la doctora Vicky, me dice que están prácticamente al día y que no hay procedimientos que están quedados, yo estoy muy ocupado en este momento entonces vamos a proceder al reparto”, se escucha en el video.

La denuncia fue realizada por Oscar Jahir, presidente de la Liga Anticorrupción quien señaló que el video ha causado polémica en Santander y opiniones de rechazo. En redes sociales los usuarios señalan que el ex procurador debe ser multado.

Lea también aquí: Se han aplicado el 79 % de las vacunas anticovid recibidas en Santander

“Ese PROCURADOR también debería ir PRESO, ese procurador no sirve, no hace su trabajo, no supervisa los subalternos, firma TODO lo que le mandan y ahí están las consecuencia de un funcionario que no funciona más allá de un salón de belleza y pedicure, lo q no sirve se bota”, manifestó uno de los usuarios en twitter.

El nombre del exprocurador había sido mencionado cuando el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, denunció en una oportunidad que se estaba presentando imparcialidad en este ministerio público porque familiares del ex funcionario, Yamil Eduardo Álvarez Castro, les ofrecían algunos contratos.