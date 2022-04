[Video] Denuncian mortandad de peces en Santander: autoridades investigan

Sin embargo, es preliminar que estos resultados se conozcan, ya que se deben realizar un análisis a las aguas del río Carare y a algunos de los peces que hayan fallecido.

“No podemos aventurarnos a estos resultados, no podemos decir tampoco que sea contaminación todo se determinará más adelante. No obstante, hacemos una recomendación a la población para que no consuman este pescado hasta que se tenga una respuesta del estudio”, añadió Santos Arias.

Por otro lado, las comunidades creen que podría tratarse de la contaminación que producen las minas de esmeraldas en Boyacá, donde nace el río Carare.