Video: exalcalde de Bucaramanga golpeó a un abogado en plena audiencia

En video quedó registrado el momento en que Cote Peña se altera y arremete contra el abogado Rugeles, luego de recibir una acusación por presuntos actos de plagio.

Más noticias: ¡Son 125 proyectos! Identifican irregularidades y elefantes blancos en obras de Santander

“Usted me acusó de extorsionista, mentiroso, delincuente y falsificador. Me puso una queja en el Consejo de la Judicatura por hechos derivados de este proceso. A mí no ha sido al que me han expulsado de universidades por plagio como a usted”, señaló durante la audiencia el abogado que fue agredido.

Motivo por lo que la jueza tuvo que suspender y cancelar el interrogatorio, para proceder a pedir apoyo de las autoridades. Rugeles fue trasladado a un centro asistencial para la respectiva revisión médica después del golpe que recibió.

Le sugerimos: Siguen los hurtos: con un arma de fuego roban a una mujer embarazada en Bucaramanga

Por tanto, se instauró una demanda penal contra el exalcalde por el acto de violencia, incluso la jueza señaló que tomaría las medidas pertinentes para hacer el reporte a las entidades correspondientes.

“Hice una solicitud a la señora juez para que tomara medidas en busca de la transparencia de las pruebas en relación, ya que el abogado suplente del exalcalde es su hijo. Pues vi que probablemente él al salir de la audiencia podía hablar con los testigos y eso lo ofendió mucho”, argumentó el defensor del denunciante del proceso investigado.