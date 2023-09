No cesan los casos de maltrato animal en las diferentes regiones del país, en las últimas horas se conoció un nuevo caso que se presentó en Santander, en el que un hombre fue grabado por uno de sus vecinos maltratando a la que sería su mascota.

El indignante hecho tuvo lugar en el barrio Bolarquí de la ciudad Bucaramanga, en la grabación se puede apreciar a un hombre dándole varios puños a un gato en el que sería el patio de su apartamento.

“Si no va a entender que los animales sienten, pero que no dejan de comportarse como animales, es mejor no tenerlos en viviendas y menos en apartamentos. Este sujeto le pega puños a un animal indefenso, es un serio caso de maltrato animal que debe ser investigado por la Fiscalía”, indicó la persona que compartió el video en varias redes sociales.

Hasta el momento no han habido capturas, teniendo en cuenta que actualmente las leyes colombianas estipulan este hecho como delito por maltrato animal y lo castigan con una multa de entre los 5 y los 50 salarios mínimos y, en tal caso de producirle la muerte, una pena de entre los 12 y 36 meses de cárcel.

Cabe recordar que la Fiscalía General de la Nación cuenta con el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), en el que las personas pueden denunciar los casos de agresión.

