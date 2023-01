En los últimos días, decenas de campesinos en Santander por varias decisiones relacionadas con la tenencia de la tierra y posibilidad de que les quiten lo que les pertenece por la delimitación de 2.800 metros en el páramo de Almorzadero, un proceso que comenzó hace varios años con el que, según Julio Elías Vargas, vocero de la comunidad, se han visto afectados ya que sus cultivos están en esa línea.

También protestan por la promulgación de la Ley de Delitos Ambientales a mediados de 2022, que traza penas para quienes invadan las zonas protegidas y afecten las zonas que son objeto de protección ambiental.

No obstante, este sábado, tras la promesa de que el presidente Gustavo Petro visitará Santander el próximo 3 de febrero para hablar con los campesinos, ellos decidieron levantar los bloqueos en tres corredores viales en el departamento de Santander.

Las viceministras de Ambiente y del Interior confirmaron este sábado a través de un comunicado en conjunto, realizado desde Pamplona, Norte de Santander, que se llegó a un acuerdo con los líderes de las comunidades para el cese pacífico de las manifestaciones.

El regaño a Petro

Durante estas protestas, se viralizó el video de una mujer campesina que le habló claro y conciso al presidente Gustavo Petro por no hablar con ellos, asegurando que no hablaran con ministros y que quieren compromisos por escrito.

"No señor no aceptamos diálogos con ministros, no solo el dialogo, aceptamos todo lo que venga escrito, porque de palabra somos muchos y así se enamoran tantos corazones y pendejos se quedan. Aquí aceptamos al presidente con escritos", dice la señora.

Cuando le dicen que para ese momento Petro aún estaba fuera del país, regresó la noche de este sábado, aseguró : "Si no se encuentra en el país, así como hubo un vuelo a Estocolmo, hay un vuelo para que vuelve hasta Colombia y llegue al Almorzadero", concluyó la mujer.

A continuación el video del regaño: