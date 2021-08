Vivienda rural: Anuncian millonaria inversión en Santander

Las viviendas se construirán sobre un área de 76 metros cuadrados y según informó la Gobernación, “tendrán sala, comedor, tres habitaciones, baño, saneamiento básico, pozo séptico, cocina, cuarto de máquinas o de herramientas y lavadero”.

El secretario de Vivienda, Fabián Andrés Vargas, indicó que “aparte de reducir el déficit de vivienda habitacional en el departamento y vamos a transformar vidas y eliminar el hacinamiento crítico, porque muchas familias cocinan sobre pisos en tierra y eso genera mayor exposición a enfermedades”.

Los proyectos estarán listos en aproximadamente tres meses, lo cual ha sido celebrado por los habitantes de estos sectores. “Mil, mil, mil bendiciones, me sirve, porque resulta y pasa que yo tengo esposa, tengo hijas y nunca he tenido dónde vivir, me la paso de rancho en rancho, entonces muy agradecido, con el Gobernador y la administración municipal. No lo podía creer hasta no verlo, y ya mi techo es un hecho”, dijo uno de ellos.



Este proyecto beneficia a trabajadores del sector informal, adultos mayores, damnificados por desastres naturales, personas en condición de discapacidad, entre otros, con una inversión superior a los 120.000 millones de pesos que mejorará la calidad de vida de alrededor de 12.000 habitantes.