Santos advierte que la implementación del acuerdo de paz no está incluida en el plan de desarrollo

En el marco de la conmemoración de los seis años de la firma del acuerdo de paz, que se desarrolló en Cartagena, el expresidente Juan Manuel Santos pidió al mandatario de los colombianos no opacar el acuerdo firmado con la llamada paz total.

Además alertó que en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro, no está definido la implementación del acuerdo.

También puede leer: Gobierno da vía libre para renovación del aeropuerto de Cartagena

"Le hemos dicho al presidente Petro que la paz total no vaya opacar la implementación del acuerdo con las Farc, porque los puntos de implementación del acuerdo con las Farc es el mejor plan de desarrollo y el mejor plan de gobierno que puede tener cualquier presidente en este momento; no tiene que hacer reformas constitucionales ni reformas legales porque ya es ley, es simplemente voluntad y recursos", expresó Santos.

Señaló que "el Congreso ahora con el plan de desarrollo, tiene la obligación de poner en blanco y negro, que esa implementación se pueda medir y se pueda exigir".

El Nobel de Paz le encargó al presidente del congreso Roy Barrera la implementación del proceso de paz e incluirlo en el plan de desarrollo.

"La implementación de los acuerdos requiere recursos, requiere voluntad política, pero también requieren que los instrumentos y las herramientas del estado estén afinadas", añadió.

Santos puntualizó, "Roy, usted tiene un mandato muy importante, plan de desarrollo e implementación del proceso de paz".

El presidente del Congreso, Roy Barrera, aseguró que no habrá JEP para los narcos, "tienen una oportunidad de sometimiento a la justicia penal y ordinaria si a los colombianos les garantizamos que se desmantelan las estructuras completas".

Lea también: Polémica por festividades en medio de emergencias por invierno en Manatí, Atlántico

"No es que un narco se entregan y por teléfono le dicen a los cómplices que escape, si no que es la entrega colectiva de la organización y no el reciclaje de los capos y eso requiere un aparato de inteligencia y una norma que no sea construido; la ley de sometimiento a la justicia no existe, acabamos de aprobar la ley 418 que permite dialogar pero no permite ofrecer nada porque los beneficios para entregarse tienen que estar escritos en una nueva ley que debe estar radicada en febrero", dijo Roy Barrera.

Tras el llamado a implementar los acuerdos de paz, firmados hace seis años, el Nobel de Paz le deseo éxitos al gobierno nacional en los reinicios de los diálogos con ELN. Los cuales inician donde los dejó su Gobierno.