Santrich confesó que las Farc mataron a Álvaro Gómez: Piedad Córdoba

La senadora Piedad Córdoba afirmó en declaración juramentada ante los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que Henry Acosta, exfacilitador del acuerdo de paz con las antiguas Farc le contó que Jesús Santrich se reunió con él y otras personas y en dicho encuentro le confesó que esa antigua guerrilla fue la que asesinó a Álvaro Gómez Hurtado.

La Congresista indicó que dicha reunión se habría adelantado en la Habana (Cuba) para la época de febrero de 2020, meses antes de que en ese mismo año salieran públicamente varios de los miembros del secretariado de las antiguas Farc a reconocer su responsabilidad en este magnicidio.

"Eso dijo Henry y me dijo que Santrich le había contado a él y a otros, yo no le pregunté a quienes. Él me contó a mí que Santrich se había reunido con él y otras personas, que no se quienes son, les había contando sobre el asesinato de Álvaro Gómez", dijo Córdoba.

Le puede interesar: Grupos armados han reclutado más de 470 menores tras la firma del Acuerdo de Paz

También manifestó que como 'Chucho' o 'Lucho' se identificó el hombre que la abordó entrando a una reunión en la sede de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en Bogotá y le aseguró que él había matado a Álvaro Gómez Hurtado.

De otra parte, señaló que ella nunca señaló a los integrantes de las Farc como los autores del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995 cerca a la entrada de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá.

"Yo jamás señalé a estos señores como los autores, pero lo que sí insistí muchísimo era que se supiera la verdad, ellos hicieron una declaración pública que a mi me llenó de satisfacción", dijo Córdoba.

De igual forma, indicó que ella sólo ha sido una testigo de oídas en torno a este proceso en el que se busca esclarecer el crimen del excandidato presidencial conservador.

"Yo simplemente fui una testigo de oídas, hice lo que debía hacer cualquier ciudadano, respetuoso de la ley y del derecho y con la obligación de dar a conocer cualquier noticia criminal", manifestó.

Lea también: Crudos testimonios de menores reclutados por el ELN y las antiguas Farc

Esta declaración la entregó la congresista Córdoba a los magistrados de la JEP en desarrollo de la audiencia a la que fue citada a responder en calidad de testigo, en la cual rechazó que en distintos escenarios se le trate de vincular de manera irregular con los miembros de las antiguas Farc.

"Quiero dejar eso muy en claro, ni soy de las Farc ni jamás he sido de las Farc, ni participé, ni fui cómplice, en absoluto, me tratan como si yo hubiera sido parte del asesinato. Yo simplemente creí que era mi obligación moral y ética con una persona que yo admiré muchísimo como lo fue el doctor Ávaro Gómez Hurtado", agregó Piedad Córdoba.