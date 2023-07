Sargento liberada por el ELN: Denuncian que le quieren abrir proceso disciplinario por el secuestro

De acuerdo a lo que dijo al medio, él recibió esta información de algunos de los compañeros de la sargento.

“Necesito que me ayuden porque no podemos dejar que sus superiores o el ministro de Defensa, Iván Valásquez, o no sé, quién dio la orden, quieren abrirle una investigación", dijo el padre.

Asimismo, el padre indicó que no puede dejar que se le abra proceso disciplinario a la sargento.

“Varias veces me lo manifestaron, pero es mi hija, mis nietos. Yo lo hice. Están muy molestos, no sé por qué. No voy a dejar que le abran proceso disciplinario a mi hija. Después de que somos víctimas, ahora quieren investigarla”, precisó.

De interés: El ELN se quedó con el carro de la sargento Ramírez después de ser liberada

María Nancy Chitiva, madre de la sargento, en entrevista con el mismo medio afirmó el pasado 7 de julio que: “yo le respeto la decisión que ella tome, pero nosotros desde hace tiempo le estábamos diciendo a ella que se retirara del Ejército por el niño”.