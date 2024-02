"Satena es un fracaso", Petro pide a MinHacienda hacer evaluación sobre conveniencia de aerolínea

El presidente Gustavo Petro asistió a la tradicional vitrina de Anato en Bogotá en donde se refirió a varios temas frente a varias autoridades distritales y de seguridad. Uno de esos temas fue el del turismo y la forma como ha impactado la economía del país.

Desde Corferias, Petro se refirió al trabajo que adelanta la aerolínea colombiana Satena, sin embargo, no se refirió en buenos términos al calificarla como un "fracaso".

“Ustedes hablan de los impuestos, pero yo hablo del precio. No digo que me aleje de esa discusión, pero sí, aquí no entran aerolíneas o no se hacen aerolíneas. Satena es un fracaso mío porque yo le he entregado a Satena líneas internacionales para que las coja construidas –digamos– en la relación diplomática y las bota”, dijo.

Lea también: Anato pide a Petro reducir el IVA de los tiquetes de avión al 5%

El mandatario añadió entonces desde Anato que “y entonces Satena no logra ser un competidor, siendo del Gobierno la empresa. Esa es la empresa colombiana realmente o la otra no es de colombianos. Es la empresa colombiana, pero ahí hemos fracasado y en esto el Ministerio de Hacienda, que es el propietario, tiene que tomar nota”.

“No podemos seguir con una aerolínea anclada sin que pueda realmente despegar, como todos los aviones. La baja [da de los precios] de tiquetes aéreos me parece fundamental y creo que eso tiene que ver. Los economistas dicen eso, con competencia, no con monopolio”, expresó el presidente Petro.

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) solicitó al presidente Gustavo Petro una reducción del IVA al 5% para los tiquetes de avión, además de la exención del IVA en servicios hoteleros y turísticos.

Lea también: Minhacienda propondrá al Banrepública recortar en 100 puntos básicos las tasas de interés

Durante la inauguración de la 43ª Vitrina Turística, Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, afirmó que la disminución del IVA aumentará la demanda de viajeros y fortalecerá los indicadores turísticos nacionales.

“Por eso, Presidente, solicitamos la generación de incentivos para la demanda de los viajeros, medidas que fueron muy exitosas, como la reducción del IVA al 5 % en los tiquetes aéreos y la exención de IVA en servicios hoteleros y turísticos”, indicó Cortés.