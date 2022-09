Se acabó la pesadilla: odontólogo Javier Cely, absuelto por fuga de Aida Merlano

Javier Guillermo Cely Barajas, odontólogo y rehabilitador oral, quien fue declarado inocente de las acusaciones en su contra como supuesto cómplice en la fuga de la excongresista Aida Merlano Rebolledo, aseguró que la pesadilla en la que está viviendo llegó a su fin tras haber sido absuelto de los cargos formulados por la Fiscalía.

“Gracias a Dios, a mi esposa, mis hijos y mis hermanos y amigos se acabó esta pesadilla. Fueron 3 años muy difíciles no solo para mí, sino para mi familia, pero gracias al apoyo de ellos pude salir victorioso de esto y gracias a la justicia se me declaró inocente como lo fui y lo he sido siempre” dijo.

Asimismo, sostuvo que los últimos 3 años no fueron nada fáciles tras tener que enfrentar el proceso penal en su contra.

“Hoy es un nuevo renacer, hoy estoy otra vez lleno de sueños y metas y seguiré trabajando en este país. Yo también aprendí que uno no puede, ni debe juzgar a los demás”, dijo Cely.

El Juzgado 20 de Conocimiento de Bogotá no avaló las pruebas presentadas por parte de la Fiscalía, e indicó que no se demostró que hubiera hecho parte del plan de fuga que se materializó en su consultorio ubicado en el norte de Bogotá, el primero de octubre de 2019.

Por su parte, su abogado Sergio Ramírez, señaló que la defensa logró demostrar con toda una serie de pruebas y testimonios que “el señor Javier Guillermo Cely no tenía el dominio frente a la programación de citas y de ninguna manera impidió a los funcionarios del Inpec al área del consultorio”.

Dentro de este mismo proceso, el juzgado sí encontró responsable y condenó a una pena de 7 años y 5 meses de prisión domiciliaria a la influenciadora Aida Victoria Merlano, por los delitos de fuga de presos en calidad de cómplice y uso de menores para la comisión de delitos.

Por su parte Miguel Ángel del Río, abogado de Aida Victoria, anunció que apelará la condena para insistir ante el Tribunal Superior de Bogotá, que la joven es inocente de los cargos y acusaciones formuladas.