Se conmemora un año del fallecimiento del empresario Carlos Ardila Lülle

Hace un año falleció el empresario Carlos Ardila Lülle, fundador de la organización Ardila Lulle, a la que pertenece RCN Radio y uno de los grupos empresariales más importantes del país y de América Latina.

Carlos Ardila Lülle, ingeniero de profesión, fue uno de los gestores de procesos importantes para la generación de industria y de empleo en nuestro país y se convirtió en un visionario en el desarrollo de inversiones en diferentes sectores industriales.

Entre sus objetivos, además de promover el desarrollo económico, también estuvo el de mantener los mejores ambientes para los miles de trabajadores de las empresas que conforman la organización Ardila Lülle.

Sin duda un legado que mantiene el nombre de Carlos Ardila Lülle en uno de los episodios más importantes del desarrollo económico para Colombia y que, a un año de su fallecimiento, se recuerda.

"Carlos Ardila Lülle nos enseñó que trabajando se llega lejos": Juan Gossaín

El periodista y escritor Juan Gossaín se ha referido a Ardila Llülle como un hombre que "tuvo una visión sobre el país que nos enseñó que trabajando, se llega lejos".

"Estuve casi 30 años trabajando para él y con él. Estuve 27 años en la dirección de noticias, nos pasaban cosas a diario. Una vez me pasó un hecho muy curioso, yo tenía el servicio de un carro (un Jeep) que me había brindado la compañía y el doctor Carlos Ardila me propuso que le mandara oscurecer los vidrios blindados que ya tenía. Era un hombre de detalles, preocupado, yo no había caído en cuenta que él tenía toda la razón", afirmó.

Gossaín señaló que el legado de Carlos Ardila Lülle es el trabajo. "Fue un ejemplo laborioso, de emprender, es un ejemplo de seguir avanzando, de seguir luchando, segur librando su batalla diaria. Esa era su mayor virtud", puntualizó.