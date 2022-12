Se conoce prueba de superviviencia de suboficial barranquillero secuestrado por el ELN

Una Navidad menos amarga es la que podrán pasar los familiares del suboficial de la Armada Nacional, Camilo Andrés Córdoba Arenas, quien fue secuestrado en Tame, Arauca, tras conocer la primera prueba de supervivencia desde su retención, el pasado 13 de diciembre del presente año.

En la grabación, que dura un minuto con 33 segundos, el Frente de Guerra Oriental, de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional-ELN, dio a conocer un video donde se le ve al uniformado, sentado con un fondo selvático, vestido una camiseta de color oliva, y con un semblante de tranquilidad, en medio de la compleja situación.

"... El 13 de diciembre fui retenido por el Frente de Guerra Oriental, del ELN, cuando hacían control territorial en la zona, en la vía de Tame, Arauca, cuando me encontraba visitando unas amistades en la ciudad de Yopal (Casanare). He gozado de buena salud, he tenido un trato digno de acuerdo a los Derechos Humanos, he dormido bien, he comido bien, gracias a Dios no he tenido ningún percance de salud. Le envío un saludo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis amigos y a todos aquellos que han estado pendiente de mí, muy pronto estaré compartiendo con ustedes, espero verlos pronto. No se preocupen, yo me encuentro bien..." fueron las palabras del uniformado.

El video se conoce 10 días después de su secuestro.

José Luis Córdoba, padre de Camilo Andrés, en diálogo con RCN Radio Barranquilla, manifestó su alegría por este video y señaló que espera que sea liberado pronto.

"Lo vemos bien, que está físicamente bien, nos preocupaba si dormía, si comía, si lo habían golpeado, pero lo vemos bien, gracias a Dios, y saberlo nos deja un poco tranquilos y con las ganas de que lo liberen pronto. Desde la institución no han dicho que están haciendo todo lo posible para que mi hijo regrese a casa, que hay avances, pero es poco lo que pueden decirnos para no entorpecer las acciones", sostuvo el padre del suboficial.

Para la familia Córdoba resulta irónico que, mientras se entabla una mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, flagelos tan lamentables como el secuestro sigan golpeando a familias en el país.

"Es contradictorio que se hable de paz por un lado, pero se cometen esta clase de delitos. Estos han sido años de lucha, con una guerra sin sentido, que no lleva a ningún lado, sino causando dolor en la gente. Nosotros escuchábamos sobre los secuestros en años anteriores, pero ahora que nos ha tocado, ha sido muy duro. ¡Nos robaron la tranquilidad!", señaló José Luis.

El suboficial Camilo Andrés Córdoba era esperado desde el pasado 14 de diciembre en el seno de su hogar, en el barrio La Unión, sur occidente de Barranquilla, para pasar estas fechas especiales rodeado de los suyos, pero infortunadamente, un día antes, fue retenido.

"Mi única petición es que liberen a mi hijo, ojalá pueda pasar la Navidad con su familia, que nos den la alegría de poder estar juntos", anotó.